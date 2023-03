Potsdam (dpa) – Das am vergangenen Sonntag ausgefallene Spiel der Frauen-Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem 1. FC Köln wird am 21. März nachgeholt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Partie wird um 19.00 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion angepfiffen und von MagentaSport live übertragen.