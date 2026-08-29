Hannover (dpa/lni) – Eine Frau ist im Hannover Hauptbahnhof festgenommen worden, nachdem sie im Zug mehrere Menschen belästigt hatte. Nach Angaben der Polizei war die 53-Jährige am Freitagabend von Berlin in Richtung Köln mit dem Zug unterwegs, als sie zwei Mitarbeitenden der Deutschen Bahn den sogenannten «Hitlergruß» zeigt und laut «Heil Hitler» rief.

Während der Fahrt habe sie außerdem mehrere Reisende, unter anderem auch eine Kindergruppe mit Betreuern, verbal belästigt und sei ihnen gegenüber aggressiv geworden. Einige Reisende stellten sich schließlich der Frau in den Weg und trennten sie von den anderen Menschen, bis sie im Hauptbahnhof Hannover von einer wartenden Streife vorläufig festgenommen wurde.





Gegen die Frau werde nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Beleidigung ermittelt.