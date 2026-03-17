Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – In Brandenburg an der Havel ist eine Frau von einem Regionalzug erfasst worden und gestorben. Die 46-Jährige hatte zuvor die Gleise an einer Stelle unter einer Brücke überquert, die vermehrt als Trampelpfad genutzt wird, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Beamten gehen von einem Unfall aus, ermitteln laut einem Sprecher aber in alle Richtungen.

Hauptbahnhof zwischenzeitlich gesperrt

Der 39-jährige Lokführer blieb bei dem Unfall am Dienstagmorgen unverletzt. Etwa 300 Fahrgäste wurden aus dem Regionalexpress gebracht und vor Ort betreut. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Hauptbahnhofs Brandenburg, dieser wurde bis etwa 13 Uhr voll gesperrt.





Zum genauen Unfallhergang gab es zunächst keine weiteren Informationen. Die Kriminalpolizei hat demnach ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.