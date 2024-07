Ketzin (dpa/bb) – Bei einem Autounfall in Ketzin (Landkreis Havelland) sind eine Frau und ihre zwei Kinder schwer verletzt worden. Der Wagen sei am Samstag von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau und die beiden drei und sechs Jahre alten Kinder wurden im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Sie erlitten nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und kamen mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus.