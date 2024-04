Berlin (dpa/bb) – Eine Autofahrerin soll in Kreuzberg eine Radfahrerin und einen elfjährigen Jungen angefahren haben und geflüchtet sein. Das Kind kam am Dienstagmittag mit Verletzungen unter anderem am Kopf auf die Intensivstation eines Krankenhauses, die 28-jährige Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr die Autofahrerin an der Kreuzung von Prinzen- und Gitschiner Straße die Radfahrerin und den Jungen an, als beide bei Grün die Straße überquerten, hieß es. Der Elfjährige, der zu Fuß unterwegs gewesen war, wurde den Angaben zufolge mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug auf der Straße auf. Die 28-Jährige flog laut Polizei vom Fahrrad und stürzte. Ohne zu stoppen, soll die Autofahrerin weitergefahren sein.

Vor diesem Unfall war die Autofahrerin mutmaßlich an einem zweiten Unfall mit Sachschaden beteiligt, wie die Polizei berichtete. Die Beamten suchen nach Zeugen.