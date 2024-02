Elsterwerda (dpa/bb) – Eine Frau ist am Klinikum in Elsterwerda (Elbe-Elster) tot aufgefunden worden. Rettungskräfte versuchten die 69-Jährige am Sonntag noch wiederzubeleben. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Nach ersten Ermittlungen war sie mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und ohne fremde Beteiligung aus gesundheitlichen Gründen gestürzt.