Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat eine tote Frau in einer Wohnung in Spandau gefunden. Die Obduktion am Sonntag soll klären, wie die 31-jährige Frau gestorben ist, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Angaben zu Verletzungen machte der Sprecher nicht. Die Hintergründe der Tat seien demnach noch unklar. Ein Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Beamten am Samstagabend auf die tote Frau im Stadtteil Falkenhagener Feld aufmerksam gemacht. Die Mordermittlungen seien aufgenommen worden. Zuvor berichteten Medien.