Berlin (dpa/bb) – Eine Frau ist in Berlin-Westend bei Gartenarbeiten zwei Meter tief in einen Schacht gefallen. Sie kam am Donnerstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Frau zunächst im Schacht, wie es hieß. Mit einem Rettungsgeschirr hoben die Feuerwehrleute die Verletzte anschließend nach oben, wie es weiter hieß.