Berlin (dpa/bb) – Eine 58 Jahre alte Frau ist nach einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen im Krankenhaus gestorben. Die Bewohnerin war am Freitagabend mit schweren Brandverletzungen aus der Wohnung gerettet und per Hubschrauber in die Klinik geflogen worden, wie die Polizei Berlin mitteilte. Rettungskräfte hatten die Frau reanimiert, wie es hieß. In der Nacht starb die 58-Jährige dann laut Polizei in der Klinik.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Freitagabend stand ein Zimmer der Wohnung in der ersten Etage bereits in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Passant hatte die Feuerwehr demnach gerufen, als er starken Rauch aus der Wohnung kommen sah. Weitere Verletzte gab es bei dem Feuer auf der Ravenéstrasse den Angaben zufolge nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand am Abend.