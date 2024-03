Berlin (dpa/bb) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf ist ein Motorradfahrer schwer verletzt und seine Mitfahrerin getötet worden. Das teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Wie die Tageszeitung «B.Z.» berichtete, ist der Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag an der Auffahrt zur A100 an der Konstanzer Straße gegen ein Brückengeländer geprallt. Der Mann und die Frau, die zusammen mit ihm auf der Maschine gesessen hatte, stürzten demnach von der Brücke in die Tiefe. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei tödlich verletzt, der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist der Polizei zufolge noch unklar.

Nach «B.Z.»-Informationen war die Frau sofort tot, dem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer sei von einer zufällig anwesenden Rettungssanitäterin Erste Hilfe geleistet worden. Nach Angaben der Feuerwehr Berlin erlitten vier Personen, Ersthelfer und Zeugen des Unfalls, einen Schock und wurden von Rettungskräften und einem Seelsorger betreut.