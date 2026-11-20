Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in Berlin-Staaken an der Wohnung seiner ehemaligen Schwiegermutter aufgetaucht und soll sie mit einem Messer bedroht haben. Beim darauffolgenden Einsatz wehrte sich der 49-Jährige so stark, dass zwei Einsatzkräfte verletzt wurden, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erschien der Mann am Donnerstagabend bereits zum zweiten Mal vor der Wohnung seiner Ex-Schwiegermutter. Die alarmierte Polizei entdeckte den Mann eigenen Angaben nach in der Nähe in einem Gebüsch und wollte ihn durchsuchen sowie seine Identität prüfen.





Zwei Polizisten müssen Dienst beenden

Nach Angaben der Polizei wollte der 49-Jährige das Versteck zunächst nicht verlassen. Als er vom Grundstück fliehen wollten, hätten mehrere Polizisten versucht, ihn festzuhalten. Der Mann wehrte sich der Polizei zufolge so heftig, dass zwei Einsatzkräfte im Gesicht und an der Hand verletzt wurden und daraufhin den Dienst beenden mussten.

Polizistin greift zu Taser

Während des Gerangels habe eine Polizistin gesehen, wie der Mann in seine Hosentasche greifen wollte. Aufgrund der vorausgegangenen Bedrohung mit dem Messer war laut Polizei davon ausgegangen worden, dass der 49-Jährige das Messer weiter bei sich trug. Demnach löste die Polizistin ihr Distanzelektroimpulsgerät (umgangssprachlich Taser) aus. Als der Mann zu Boden ging, konnte er laut Polizei festgenommen werden. Demnach bestätigte sich, dass er ein Messer in seiner Hosentasche hat.

Verletzungen aufgrund des Taser-Einsatzes seien bei dem Mann nicht festgestellt worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei 1,9 Promille. Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei keine Angaben machen. Ein Fachkommissariat ermittelt wegen der Bedrohung mit einem Messer, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.