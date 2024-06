Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat in der Nacht zum Montag eine Frau in Berlin-Rahnsdorf tot aufgefunden. Es gebe Anzeichen dafür, dass sie von einem Baum erschlagen wurde, teilte der Sprecher am Morgen mit. Zuerst hatte der «rbb» berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau ihr Haus im Abendseglersteig verlassen haben, um eine Zigarette zu rauchen. Als sie nicht wieder kam, meldeten ihre Angehörige sie als vermisst. Beim Absuchen der Gegend stieß die Polizei in der Nacht auf den Leichnam der Frau. Demnach sei sie in einer Position gefunden worden, die darauf hindeutet, dass sie von einem Baum erschlagen wurde.

Anzeichen für ein Verbrechen habe es zunächst nicht gegeben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den Hintergründen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.