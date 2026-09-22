Berlin (dpa/bb) – Auf ein Wohnungsfenster in Neukölln ist geschossen worden. Die 57-jährige Anwohnerin in der Backbergstraße im Ortsteil Britz habe am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr ein Einschussloch in der Fensterscheibe entdeckt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte fanden demnach zwischen den Scheiben des Doppelglasfensters ein Projektil. Von was für einer Waffe dieses abgefeuert wurde, werde noch ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin.





Wann genau der Schuss gefallen ist, ist ebenfalls unklar. Am Abend zuvor habe die Anwohnerin ein Klirren gehört, dies aber nicht mit ihrer Wohnung in Verbindung gebracht, sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei ermittele in alle Richtungen.