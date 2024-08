Fürstenwalde (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer in der Nacht in einem Zimmer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Paul-Frost-Ring aus. Die durch die Flammen stark beschädigte Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Eine weitere Familie aus dem vierten Stock wurde durch die starke Rauchentwicklung vom Rauchmelder geweckt. Die vierköpfige Familie und ihre Haustiere wurden unverletzt befreit. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen. Nach Abschluss der Löscharbeiten, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten, konnte die Familie zurück in ihre Wohnung.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, konnten die Feuerwehr und Polizei bisher nicht einschätzen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.