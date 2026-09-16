Berlin (dpa/bb) – Eine Frau wurde in Berlin-Weißensee von einer Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt. Mit schweren Kopfverletzungen ist sie laut einem Polizeisprecher in ein Krankenhaus gekommen. Auch der Straßenbahnfahrer musste medizinisch betreut werden, wie es von der Feuerwehr hieß.

Die Frau war ersten Erkenntnissen zufolge am Mittag in der Nähe der Tramhaltestelle Antonplatz über die Berliner Allee gelaufen und habe nicht auf den Fließverkehr sowie die sich nähernde Tram geachtet, so der Sprecher weiter. So sei es zu dem Unfall gekommen. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.



