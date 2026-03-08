Berlin (dpa/bb) – Eine 27-jährige Frau ist in der Nacht in Berlin-Marzahn von ihrem Lebenspartner mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurden gegen 1.00 Uhr Einsatzkräfte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerufen. Dort fanden sie die Frau mit einer Stichverletzung im Unterkörper. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung nahmen die Polizeibeamten den 21-jährigen Lebenspartner der Frau fest.