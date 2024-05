Potsdam (dpa/bb) – Eine Lottospielerin aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark hat rund 3,1 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Die Frau tippte am Samstag im Spiel «6aus49» sechs Richtige plus Superzahl und knackte den Jackpot, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mitteilte. «Wir freuen uns riesig, dass sich eine Brandenburger Spielteilnehmerin einen Anteil des 9 Millionen Euro Jackpots erspielen konnte», erklärte Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms laut Mitteilung. Nach Angaben der Westdeutschen Lotterie GmbH teilte sich die Brandenburgerin den Jackpot mit zwei Glückspilzen aus Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Vor zwei Wochen sicherte sich ein Spieler aus dem Landkreis Oder-Spree einen Gewinn von fast zwei Millionen Euro. Ebenfalls im Spiel «6aus49» tippte der Glückliche sechs Richtige und sicherte sich damit einen Gewinn von etwa 1,8 Millionen Euro. Dies gelang daneben nur einem einzigen weiteren Spieler aus Bayern.