Potsdam (dpa/bb) – Eine Lottospielerin aus dem Landkreis Oder-Spree hat rund 6,6 Millionen Euro gewonnen. Sie tippte die Gewinnzahlen 2-15-19-22-32-43 und auch bei der Superzahl 412 lag sie richtig, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mitteilte. Der Spieleinsatz der Brandenburgerin betrug 97,20 Euro. Mit sechs Richtigen plus Superzahl teilt sie sich den Jackpot der Ziehung am Samstag von insgesamt rund 13 Millionen Euro mit einem Spieler oder einer Spielerin aus Nordrhein-Westfalen. Für die Gewinnerin aus Oder-Spree könnte das Glück sogar noch weitergehen. Ihr Spielschein ist laut Lotto GmbH noch für eine weitere Ziehung gültig. Seit Jahresbeginn sind bereits fünf Brandenburgerinnen und Brandenburger Lottomillionäre geworden.