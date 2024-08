Potsdam (dpa/bb) – Wer sich vor der Landtagswahl in Brandenburg inhaltlich mit den Kandidaten auseinandersetzen will, findet dafür ab sofort ein extra angelegtes Wahlportal. Auf der Seite abgeordnetenwatch.de könne jeder das Profil der Kandidierenden einsehen, Fragen stellen und sogar in den Dialog treten, erklärten die Projektleiter. Bereits bei vorangegangenen Landtagswahlen war das Projekt angeboten und genutzt worden. Das Wahlportal für Brandenburg habe im Wahljahr 2019 etwa rund eine Million Besuche verzeichnet.

Kandidaten haben eigenes Profil

In Brandenburg möchten rund 350 Direktkandidaten in den Landtag einziehen, führten die Mitarbeiter von abgeordnetenwatch.de aus. Um bei der Entscheidung über die Erststimme zu unterstützen, biete das Dialogportal Wahlhilfe. Jeder Kandidierende habe eine eigene Profilseite. Diese enthält unter anderem einen kurzen Steckbrief und die politischen Ziele. Auf den Profilen werden auch die Fragen der Bürger sowie die dazugehörigen Antworten veröffentlicht.

Alle Fragen und Antworten blieben auch nach der Wahl öffentlich zugänglich, erklärten die Projektleiter. Auf dem Portal sind auch die Wahlprogramme der Parteien und das Landeswahlgesetz veröffentlicht.

Beim Verein Parlamentwatch e.V. kümmern sich Geschäftsführung und etwa 25 Angestellte und 12 freie Mitarbeiter um den Betrieb von abgeordnetenwatch.de. Der Verein Parlamentwatch ist Träger und betreut das Projekt inhaltlich und finanziert sich über Spenden sowie über Förderbeiträge.