Potsdam (dpa/bb) – Als Einstimmung auf eine Sonderausstellung rund um das Wirken des deutschen Filmregisseurs Andreas Dresen ist am Donnerstag eine Foyer-Ausstellung im Filmmuseum Potsdam eröffnet worden. Das teilte eine Sprecherin des Hauses mit. Die Schau zeige unter anderem Filmplakate, eine Fotogalerie und eine Kostümpräsentation.

Dresen studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam und ist seit mehr als 30 Jahren eng mit dem Filmmuseum verbunden, wie die Sprecherin sagte. Bei der Sonderausstellung «Voll das Leben! Andreas Dresen und Team» sollen ab dem 7. Oktober im Filmmuseum auch seine Studenten-, Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt werden.

Im kommenden Jahr will der 60-jährige Dresen («Halbe Treppe», «Als wir träumten») ein lange geplantes Projekt umsetzen – eine neue filmische Version der «Weihnachtsgans Auguste». Das Drehbuch sei schon so gut wie fertig, sagte der Regisseur kürzlich. Er habe keine Scheu, sich an dem alten Filmklassiker messen zu lassen. «Wir werden es ganz anders machen.»