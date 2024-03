Hannover/Berlin (dpa) – Die zur Fahndung nach den gesuchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub veröffentlichten neuen Fotos stammen aus der Wohnung der Ex-Terroristin Daniela Klette. Das bestätigte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen am Montag. Die 65-Jährige wurde vor einer Woche in Berlin gefasst, ihre Wohnung wird laut Staatsanwaltschaft Verden noch immer untersucht. Einige der mutmaßlichen Fotos von Garweg seien aus dem laufenden Jahr, sagte die LKA-Sprecherin. Die Fotos hätten den Fahndungsdruck erhöht, an Staub seien die Ermittler allerdings weniger dicht dran. Bislang war unklar, wie die Ermittler an die Bilder gekommen sind.

Das aktuelle Foto zeigt laut Landeskriminalamt mutmaßlich Garweg zwischen zwei Hunden auf einem Sofa sitzend und essend. Früheren Angaben zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass Garweg und Klette persönlichen Kontakt zueinander hatten. Zusätzlich wurden technisch verfremdete Bilder von Garweg veröffentlicht. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte Burkhard Garweg sein Aussehen verändert hat», hieß es in einer LKA-Mitteilung. Die Ermittler veröffentlichten daher unterschiedliche Versionen desselben Fotos, auf denen Garweg entweder mit einer Kappe, einer Glatze oder einer Brille zu sehen ist.

Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) stehen auf der «Europe’s Most Wanted-Liste» von Europol, mit deren Hilfe nach Schwerstkriminellen und Terroristen gesucht wird, ganz oben.