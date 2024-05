Wroclaw/Polen (dpa) – Das American-Football-Team Berlin Thunder ist in die vierte Saison der European League of Football (ELF) mit einer Niederlage gestartet. Beim polnischen Club Wroclaw Panthers unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck am Sonntag mit 39:49 (26:28). Ausschlaggebend für die Niederlage war das schlechte Laufspiel der Berliner sowie das effektivere Spiel der Gastgeber. Am kommenden Sonntag (13.00 Uhr) empfängt das Team von der Spree die Prague Lions im Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark.

Dabei begann die Partie für die Hauptstadt-Footballer durchaus verheißungsvoll. Passempfänger Robin Wilzeck brachte die Berliner mit dem ersten Touchdown der Saison in Führung. Doch im zweiten Viertel gaben sie die Führung aus der Hand und mussten fortan einem Rückstand hinterherlaufen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien das Glück noch einmal auf die Seite der Berliner zurückzukehren. Ballträger Pablo Albert sorgte mit seinem Lauf in die Endzone für das 33:28 aus Sicht der Gäste. Doch auch diese Führung währte nur kurz und die Hausherren zogen wieder fort. Berlin kam durch Tight End Nicolai Schumann in der entscheidenden Phase noch einmal auf drei Punkte heran, den Schlusspunkt setzte dann aber Wroclaw.