Berlin (dpa) – Die American Footballer von Berlin Thunder haben in der Gruppe East der European League Of Football (ELF) den zweiten Platz eingenommen. Gegen die Fehervar Enthroners kam das Team von Chefcoach Johnny Schmuck am Sonntag zu einem deutlichen 43:3 (3:0, 20:3, 13:0, 7:0)-Erfolg. Durch den zweiten Heimsieg im dritten Ligaspiel liegen die Berliner hinter den bisher ungeschlagenen Vienna Vikings, bei denen Thunder am kommenden Samstag antreten muss.