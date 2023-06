Jüterbog (dpa/bb) – Ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Löschflugzeug sind seit Mittwochnachmittag bei Jüterbog wieder zur Waldbrand-Bekämpfung im Einsatz. Das sagte die Leiterin des städtischen Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch. Es seien zudem 90 Einsatzkräfte vor Ort sowie 25 Fahrzeuge.

Bereits in der vergangenen Woche wurde das Feuer aus der Luft bekämpft. Der Waldbrand in dem munitionsbelasteten Gebiet bei Jüterbog dauert seit Mitte vergangener Woche an. Im Laufe des Mittwoch breitete sich der Brand wieder aus, nachdem am Vormittag die Lage zunächst noch ruhig aussah. «Es ist noch keine Katastrophe, aber es ist ordentlich was los», sagte Lindner-Klopsch.

Das betroffene Waldbrand-Gebiet erstreckte sich zuletzt auf insgesamt rund 326 Hektar. Auch eine Messdrohne sollte am Mittwoch wieder aufsteigen.

Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt sagte, das Löschflugzeug «Florian Harz 25» sei wassergefüllt vom Flugplatz Ballenstedt im Harz gestartet. Mittlerweile habe die Maschine wiederholt Wasser über das Waldbrand-Gebiet auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz abgeworfen. Erst vor einer Woche hatte das erst seit kurzem im Harz stationierte Flugzeug seine Feuertaufe und seinen ersten Einsatz bei Jüterbog.