Berlin (dpa/bb) – Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer mit einem gestohlenen Wagen in Berlin-Neukölln einen Polizisten angefahren und mehrere Unfälle verursacht. Der 51-jährige Fahrer fiel am Montagabend auf, weil er so schnell unterwegs war. Als Polizisten ihn stoppen wollten, hielt er zunächst im Mittelweg an, beschleunigte jedoch kurz darauf in Richtung der Polizisten. Eine Beamtin wich mit einem Sprung aus, ihren Kollegen rammte der Fahrer mit seinem Auto am Knie. Bei der weiteren Flucht fuhr der 51-jährige Mann mehrfach gegen parkende Autos. Dann bremste er so plötzlich, dass ein Polizeiauto hinten auffuhr. Bei der weiteren Flucht zu Fuß wurde er festgenommen. Das Fluchtfahrzeug war als gestohlen gemeldet.