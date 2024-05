Werder (dpa/bb) – Eine 23 Jahre alte Autofahrerin hat auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle auf der A10 beim Autobahndreieck Werder einen Streifenwagen gerammt. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Einer Streife fiel auf, dass die Frau in der Nacht zum Samstag auf der A10 in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei wollte den Wagen anhalten, doch die Fahrerin raste davon. Dann rammte ihr Auto seitlich einen Streifenwagen, der sie überholen wollte, wie die Autobahnpolizei am Sonntag berichtete. Es kam zu einer einstündigen Sperrung der A10 in Richtung Groß Kreutz. Eine Blutprobe bei der Fahrerin, gegen die ermittelt wird, wurde angeordnet.