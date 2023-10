Nuthe-Urstromtal (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal (Kreis Teltow-Fläming) mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Die Polizei suchte am frühen Sonntagmorgen mit Hilfe eines Fährtenspürhundes nach dem Mann, der zu Fuß flüchtete, entdeckte ihn aber nicht. Ein Zeuge hatte ein Fahrzeug mit britischem Kennzeichen gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte der Zeuge beobachtet, wie der Fahrer an einer Tankstelle mehrere Bierflaschen kaufte. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, raste er mit seinem Wagen davon. «In dem Ort Zülichendorf endete die rasante Fahrt abrupt an einer Hauswand», teilte die Polizei mit. Dann lief der Täter davon.