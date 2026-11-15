Berlin (dpa/bb) – Mindestens zehn Fahrzeuge haben in der Nacht auf dem Kölner Damm in Berlin-Gropiusstadt gebrannt. Feuerwehrleute löschten die Fahrzeuge auf einer Strecke von etwa 200 Metern, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Darunter befanden sich laut Polizei Berlin ein Lkw, mehrere Transporter und ein Wohnmobil.

Weitere Fahrzeuge, die in der Nähe standen, wurden laut Feuerwehr durch die Hitze der Flammen ebenfalls beschädigt. Ein Zeuge hatte das Feuer demnach gegen 2.00 Uhr gemeldet.





Der entsprechende Abschnitt des Kölner Damms war Angaben der Polizei zufolge für etwa drei Stunden gesperrt. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung.