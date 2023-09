Berlin (dpa/bb) – Ähnlich wie Amtskollege Niko Kovac vom VfL Wolfsburg sieht auch Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin Bundesliga-Spiele bei sengender Hitze kritisch. «Es gab schon zwei, drei Spieltage, das war schon am Limit. Ich kann mir schon vorstellen bei über 30 Grad, dass das nicht gerade gesundheitsfördernd ist», sagte Fischer vor dem Auswärtsspiel der Köpenicker bei den Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dennoch habe es trotz der hohen Temperaturen Spiele «mit Intensität, mit guten Aktionen» gegeben.

Fischer weiß als ehemaliger Schweizer Nationalspieler selbst, wie es ist, in der prallen Sonne zu spielen. «Ich hatte auch nicht so Spaß bei solchen Temperaturen», erinnerte sich der 57-Jährige an seine aktive Zeit und ergänzte: «Ich habe diese Abendspiele mit Flutlicht geliebt».

Kovac hatte sich am Donnerstag für spätere Anstoßzeiten in den Sommermonaten ausgesprochen. «Wir sind ja alle im Klimawandel. Ich würde mir schon wünschen, dass man im August und im September etwas später spielt. Weil es einfach sehr warm ist und die Qualität darunter leidet», befand Kovac.