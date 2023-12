Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Berlins Finanzsenator Stefan Evers sieht den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder als «sehr wichtiges Verhandlungsergebnis» an. Der CDU-Politiker begrüßte etwa, dass die Hauptstadtzulage nach langem Streit nun offiziell in den Tarifvertrag aufgenommen worden sei. «So sichern wir als Hauptstadt unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Bund», sagte Evers am Samstag in einer Mitteilung.

Zur Wahrheit gehört aus Sicht des Finanzsenators aber auch, dass dieser Abschluss teuer werde für die Länder. «Das wird den Konsolidierungsdruck weiter erhöhen.»

Gewerkschaften und Tarifgemeinschaft deutscher Länder hatten sich am Samstag nach dreitägigen Gesprächen in Potsdam geeinigt. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder erhalten eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent. Zudem ist ein Inflationsausgleich von insgesamt 3000 Euro geplant. Die Laufzeit beträgt 25 Monate bis Oktober 2025. Für die Länder bedeutet der Abschluss Mehrkosten von 23,9 Milliarden Euro.