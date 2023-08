Berlin (dpa/bb) – Berlins Finanzsenator Stefan Evers hält nichts von den aktuellen Plänen der Bundesregierung zur Entlastung der Wirtschaft. «Das sogenannte Wachstumschancengesetz droht sich als Chancenblockade zu entpuppen. Wer der Wirtschaft helfen will, muss vor allem für niedrigere Energiepreise sorgen», sagte der CDU-Politiker am Freitag. Der Bund habe dafür alle Hebel in der Hand. «Wir brauchen kein vermurkstes Gesetz, das auf Kosten von Ländern und Kommunen geht», sagte Evers. «Die sozialen Auswirkungen von zusätzlichen Steuerausfällen von 4,2 Milliarden Euro allein bei den Ländern und Kommunen wären bei der ohnehin angespannten Haushaltslage erheblich.»

Auch innerhalb der Ampel-Koalition im Bund ist das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) umstritten. Das Paket mit steuerpolitischen Maßnahmen soll die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Anders als geplant hatte das Kabinett das Gesetz am Mittwoch nicht verabschiedet. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) blockierte das Vorhaben.