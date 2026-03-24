Potsdam (dpa/bb) – Der neue Finanzminister Daniel Keller keine Angst vor Rechenspielen: In Mathe habe er im Abitur 13 Punkte erreicht – das entspricht der Note Eins minus, verriet der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande seiner ersten Pressekonferenz zum Landeshaushalt in Potsdam.

Keller wechselte in der neuen rot-schwarzen Koalition vom Wirtschaftsminister an die Spitze des Finanzressorts. Er wurde vergangene Woche ernannt und muss die Finanzpläne der kommenden Jahre aufstellen.





Mit Blick auf eine Frage nach seiner Durchsetzungskraft sagte Keller, er sei sehr entscheidungsfreudig. «Aber es ist immer gut, wenn man nicht auf den Tisch hauen muss.»

Angesichts einer strengeren Haushaltskontrolle aufgrund der angespannten Finanzlage sagte er mit gewissem Augenzwinkern an die Adresse seiner Ministerkolleginnen und -kollegen: «Zum jetzigen Zeitpunkt muss sich niemand fürchten.» Ab sofort gilt unter anderem, dass die Besetzung von Stellen unter einem Freigabevorbehalt des Finanzministeriums stehen.