Berlin (dpa) – Zwei Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus schließen am Freitag viele Parteien ihren Wahlkampf offiziell ab. Zur Linken-Kundgebung am Neptunbrunnen kommen neben Spitzenkandidatin Elif Eralp auch Bundes-Parteichefin Ines Schwerdtner sowie Gregor Gysi. Die SPD lädt auf den Stuttgarter Platz ein, Spitzenkandidat Steffen Krach hat den früheren Regierungschef Klaus Wowereit dabei.

Bei den Grünen sprechen in einem Biergarten im Mauerpark Spitzenkandidat Werner Graf und die frühere Parteichefin Ricarda Lang. Beim BSW ist auf dem Alex an der Weltzeituhr auch Parteigründerin Sahra Wagenknecht dabei. Die CDU hat ihren Abschluss erst am Samstag.





Laut allen Umfragen der vergangenen Wochen kommt am Sonntag voraussichtlich keine Zweier-Koalition auf eine Mehrheit, auch nicht das regierende Bündnis aus CDU und SPD.

Als wahrscheinliche Optionen gelten Dreier-Koalitionen – entweder aus CDU, Grünen und SPD oder aus Linken, Grünen und SPD. Die AfD dürfte, anders als in Sachsen-Anhalt, bei der Regierungsbildung außen vor bleiben, weil die übrigen Parteien eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußen-Partei ablehnen.