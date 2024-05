Berlin (dpa) – Die Regisseurin Ayşe Polat hat für ihren Politthriller «Im toten Winkel» einen Deutschen Filmpreis für das beste Drehbuch erhalten. Polat nahm die Auszeichnung am Freitagabend in Berlin entgegen und widmete den Preis «allen Frauen, die mutig für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen.» «Im toten Winkel» dreht sich um die Schwierigkeiten einer Crew, die im Nordosten der Türkei einen Dokumentarfilm drehen will und dabei beobachtet wird. Es kommt zu sonderbaren Zwischenfällen.