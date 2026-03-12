Fürstenwalde (dpa/bb) – Die Bundespolizei probt in Fürstenwalde für den Ernstfall bei einem Risiko-Fußballspiel. «Ausgangspunkt der Übung ist ein fiktives Fußballspiel, bei dem Fanbewegungen und polizeiliche Abläufe trainiert werden», hieß es von der Stadtverwaltung. Ziel der Übung sei es, «Einsatzkräfte auf mögliche Einsatzlagen vorzubereiten und Abläufe zu überprüfen».

Angekündigt worden war, dass die Übung ab 10.00 Uhr im Stadtgebiet geplant sei. «Dabei wird es zeitweise mehr Polizeipräsenz und größere Personengruppen im öffentlichen Raum geben.» Teilweise könnte es auch laut werden, warnte die Stadt. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr. «Es handelt sich ausschließlich um eine Trainingsmaßnahme.»



