Potsdam (dpa/bb) – Zwei Jungen sollen in Potsdam einen Waldbrand entfacht haben. Die Polizei fand bei den 10 und 13 Jahre alten Kindern mehrere Feuerzeuge. Der Brand im Potsdamer Ortsteil Drewitz habe sich am Freitagnachmittag auf 100 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche ausgebreitet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zeugen sagten aus, sie hätten am Freitagnachmittag beobachtet, wie die beiden Jungen ein Lagerfeuer entfachten, das augenscheinlich außer Kontrolle geraten sei. Außerdem habe eine Försterin von ihrem Hochstand aus gesehen, wie die Kinder etwas in eine Böschung warfen und diese zu brennen anfing.

«Die Kinder bekamen Angst und versuchten weg zu rennen», hieß es im Polizeibericht. Wegen des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei der Brand in dem Wald parallel zur Nuthestraße an der Abfahrt Neuendorfer Straße rasch gelöscht worden.

Ein Sprecher der Polizei sagte am Sonntag, die Kinder hätten die Tat nicht zugegeben. Einsatzkräfte hätten zudem kein Lagerfeuer entdeckt. Geprüft werde auch, ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit früheren Bränden gibt.

Am Donnerstag hatte es mehrere Waldbrände an der Steinstraße im Potsdamer Stadtteil Stern gegeben, die sich laut Polizei in Richtung Berlin ausbreiteten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und leitete ein Strafverfahren ein.