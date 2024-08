Berlin (dpa/bb) – Nach einem Jahr Pause wollen internationale Pyrotechniker in Berlin wieder um das beste Feuerwerk kämpfen. Bei dem Feuerwerk-Spektakel Pyronale auf dem Maifeld am Olympiastadion erwarten die Veranstalter am Freitag und Samstag (30./31. August) mehrere Tausend Besucher. Angekündigt wurden bei der 16. Ausgabe sechs Teams aus «internationalen Spitzenpyrotechnikern.»

Die Mannschaften kommen den Angaben nach aus Finnland, Kanada, der Niederlande, Rumänien, Polen und Großbritannien. Bewertet werden ihre Leistungen von einer Jury – bestehend aus Fachleuten, Künstlern und Prominenten – und dem Publikum. In der Jury sitzt in diesem Jahr zum ersten Mal die ehemalige TV-Köchin Sarah Wiener (62).

Dreiteilige Show der jeweiligen Teams

An beiden Tagen zeigen je drei Mannschaften ab etwa 21 Uhr ihre Feuerwerke – zunächst mit einer Farbvorgabe (dieses Jahr: violett-grün), dann zu einer vorab produzierten Musik und schließlich zu einem selbstgewählten Medley aus Klassik-Titeln. Laut Angaben der Veranstalter werden rund sechs Tonnen Material auf dem Maifeld aufgebaut.

Zum Auftakt am Freitagabend werde Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet, hatten die Veranstalter vorab mitgeteilt. Wegner ist auch Schirmherr des Events. Tickets gibt es ab 29 Euro.

Im vergangenen Jahr war die Pyronale wegen Bauarbeiten am Austragungsort ausgefallen. 2022 hatte die Feuerwerksshow zuletzt stattgefunden – trotz Trockenheit.