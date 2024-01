Berlin (dpa/bb) – Erst Beifall, dann La-Ola-Wellen: In Berlin-Wittenau hat ein Feuerwehrmann der dortigen Feuerwache vorbeifahrenden Bauern in ihren Traktoren auf ungewöhnliche Weise seine Sympathie bekundet. Der Fall beschäftigt nun auch die Leitung der Berliner Feuerwehr: «Die zuständige Fachabteilung prüft den Sachverhalt nun, um zu klären, inwieweit hier ein Verstoß gegen beamtenrechtliche Regelungen vorliegt», so ein Feuerwehr-Sprecher.

Das Video des enthusiastischen Feuerwehrmanns ist seit Sonntagabend bei Youtube zu finden und wurde bisher etwa 5000-mal abgerufen. Grundsätzlich seien Beamte während des Dienstes zur Neutralität verpflichtet, erklärte der Sprecher. Von den 5790 Mitarbeitern der Berliner Feuerwehr seien rund 5200 verbeamtet.