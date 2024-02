Berlin (dpa/bb) – Feuerwehrleute haben am Donnerstagmorgen in Berlin-Charlottenburg spontan bei einer Geburt geholfen. Ein Nachbar der werdenden Eltern war zur Feuerwache nebenan gelaufen, um Hilfe zu holen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag.

Zeitgleich kam ein Löschfahrzeug zurück zur Wache. Die Einsatzkräfte begleiteten den Nachbarn mit Erste-Hilfe-Equipment in die Wohnung der werdenden Eltern, um bei der Geburt zu helfen. Kurze Zeit später gebar die Mutter ein «gesundes, glückliches Kind», berichtete der Sprecher. Mutter und Kind kamen in ein Krankenhaus.