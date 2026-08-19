Berlin (dpa/bb) – Nach einem Bootsunfall in der Rummelsburger Bucht in Berlin ist die Feuerwehr im Einsatz. Auf einem Boot sei es zu einer Verpuffung gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Mann wurde dabei verletzt und ist in Begleitung des Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzung konnte der Feuerwehrsprecher nichts sagen.

Wie t-online berichtete, soll der Mann versucht haben, mit einem Boot aufs Wasser herauszufahren. Nach Angaben der Polizei konnte sich der 47-Jährige selbst vom Boot retten. Wie es zu der mutmaßlichen Explosion kam, werde nun ermittelt.





Die Feuerwehr wurde nach Angaben des Sprechers um 11.16 Uhr wegen eines Brandes alarmiert. Vor Ort habe sich die Situation dann anders dargestellt. Das Boot ist zu einem großen Teil gesunken. Feuerwehrleute legen nach den Angaben eine sogenannte Ölsperre darum, um zu verhindern, dass sich die Verschmutzung weiter ausweitet.