Berlin (dpa/bb) – In der High-Deck-Siedlung in Neukölln hat es in der Nacht auf Samstag in zwei Kellerverschlägen gebrannt. Die Brandursache ist laut Polizeiangaben noch unklar. Die Feuerwehr sei mit 22 Kameraden im Einsatz gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Den Angaben zufolge wurden zwei Personen von den Einsatzkräften aus dem Gebäude in der Leo-Slezak-Straße geführt. Die anderen Bewohner verließen das Gebäude selbstständig.

Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht und die Anwohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Zuvor berichtete die B.Z.