Berlin (dpa/bb) – Bei einem Feuer in Berlin-Pankow im Ortsteil Buch ist in der Nacht ein Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 2.00 Uhr in die Friedrich-Richter-Straße gerufen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell in den Griff bekommen und verhindern, dass die Flammen auf andere Fahrzeuge übergriffen.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Berliner Polizei übernommen.