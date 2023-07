Berlin (dpa/bb) – Die Feuerwehr und die Forstverwaltung verstärken in Berlin ihre Zusammenarbeit zur Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Mittwoch zwischen von Landesbranddirektor Karsten Homrighausen und dem Leiter der Berliner Forsten, Gunnar Heyne, unterzeichnet worden, teilte die Feuerwehr mit. So wolle man gemeinsam Löschwasserbrunnen instand halten, Daten austauschen, Übungen abhalten oder sich um Wegenetze kümmern. Auch den Ausbau des Sensorsystems zur Waldbrandfrüherkennung oder von Rettungspunkten wollen die beiden Behörden gemeinsam planen.

Ausbleibende Niederschläge und anhaltende Trockenheit setzten den Berliner Wäldern zu und das Brandrisiko steige, hieß es. Mit einer verstärkten Zusammenarbeit wollen Feuerwehr und Berliner Forsten den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen schützen und seine wichtigen Funktionen für ein gutes Stadtklima bewahren, wie es weiter hieß.

Dank der bisherigen Zusammenarbeit seien zehn neue Löschwasserbrunnen in noch unterversorgten Bereichen im Bau oder bereits fertig. Zudem sei im März 2022 in den Müggelbergen ein Sensorsystem installiert worden, mit dem Waldbrände zu einem frühen Zeitraum erkannt werden können. Das Waldbrand-Monitoring solle um ein bis zwei weitere Sensoren ausgeweitet werden, wie weiter mitgeteilt wurde.