Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit «vielen Kräften» zu einem Brand in Berlin-Mitte ausgerückt. Die Feuerwehr sei am Freitag gegen 13.30 über ein Feuer in einem Dachstuhl in der Torstraße informiert worden, teilte ein Sprecher mit. Ob und wie viele Menschen in Gefahr seien, könne er noch nicht sagen, so der Feuerwehrsprecher. Über den Häusern war eine Rauchsäule zu sehen.