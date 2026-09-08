Berlin (dpa/bb) – In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Steglitz hat es einen Großbrand gegeben. Das Dach des Gebäudes brannte laut der Berliner Feuerwehr am Montagabend auf einer Fläche von 300 Quadratmetern. Auch die darunterliegende Wohnung des dreigeschossigen Gebäudes war demnach betroffen.

Über Verletzte hatte die Polizei auf Nachfrage am Morgen keine Kenntnisse. Die Löscharbeiten sollten mittlerweile beendet sein, während der Einsatz wegen Nachkontrollen der Brandstelle noch laufe, sagte ein Polizeisprecher. Zudem hätten etwa 35 Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen gekonnt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.



