Berlin (dpa) – Bei einem Brand in Berlin-Wedding ist am Abend ein Mensch aus einem verrauchten Haus gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Föhrer Straße ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Feuerwehr war mit über 50 Kräften an dem fünfgeschossigen Gebäude im Einsatz.