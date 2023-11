Berlin (dpa/bb) – Im Keller eines Seniorenheims in Berlin-Moabit ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile sei es gelöscht, teilte die Berliner Feuerwehr auf Anfrage mit. Der Rettungsdienst prüfe bei drei Personen, ob es zu Verletzungen oder anderen Gesundheitsbeeinträchtigungen gekommen sei. Die Brandursache ist noch unklar. Für den Einsatz in der Wiclefstraße seien 95 Einsatzkräfte alarmiert worden.