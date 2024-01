Ludwigsfelde (dpa/bb) – Fast zwei Tage nach Ausbruch eines Feuers in einem Gewerbegebiet in Ludwigsfelde ist der Einsatz am späten Sonntagabend beendet worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Ludwigsfelde am Montag mitteilte, waren bis zum Schluss vor Ort Kontrollmessungen durchgeführt worden. Außerdem sei Gas aus den Tanklastwagen abgepumpt worden. Auch der Sperrkreis wurde laut dem Sprecher aufgehoben. Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache.

Am Samstagmorgen hatten auf dem Gewerbegebiet an der A10 südlich von Berlin mehrere Tanklastwagen mit Flüssiggas gebrannt. Ein Lkw war ersten Erkenntnissen zufolge explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 100 Kräften ausgerückt. In der Nacht zum Sonntag war der Brand gelöscht worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Aufgrund der Explosionsgefahr waren aufwendige Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete. Die Einsatzkräfte führten demnach unter anderem Belüftungsmaßnahmen durch und dichteten Leckagen an Tanks mit Flüssiggas ab. Zur Sicherheit war ein Sperrkreis von 400 Metern errichtet worden.