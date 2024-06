Berlin (dpa/bb) – Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zu einem möglichen Brand am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin gerufen worden. Aus dem Keller eines Sicherheitslabors liege eine Feuermeldung vor, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Ein Brand sei derzeit von außen nicht wahrzunehmen.

Einsatzkräfte prüfen demnach, ob es sich tatsächlich um einen Brand handelt oder um einen Fehler der Warnanlage. Trotzdem stelle sich die Feuerwehr auf einen Gefahreneinsatz ein, sagte der Sprecher.

80 Brandbekämpfer sind demnach im Einsatz. Das Gebäude, in dem sich aufgrund der Uhrzeit nicht viele Menschen befunden hätten, sei geräumt worden. Die Seestraße ist stadteinwärts gesperrt.