Guben (dpa/bb) – Im Landkreis Spree-Neiße haben in der Nacht zu Sonntag zwei Lagerhallen einer Dachdeckerfirma gebrannt. Die Gebäude in Guben fingen am späten Samstagabend aus bisher ungeklärter Ursache Feuer, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei den Löscharbeiten wurde nach Angaben der Feuerwehr eine Einsatzkraft leicht verletzt. Zuvor berichtete der RBB.

Die Löscharbeiten dauerten dem Sprecher der Feuerwehr zufolge die ganze Nacht an und waren erst um etwa 10 Uhr morgens abgeschlossen. Im Tagesverlauf könne es demnach zu weiteren Nachlöscharbeiten kommen.